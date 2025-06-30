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لبنان

لجنة الدفاع عن المستأجرين: بيت مقابل بيت... وإلا المواجهة

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:47
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 نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاما في رياض الصلح تحدث فيه رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله الذي قال:"نرفع الصوت اليوم في ظل انعقاد الجلسة العامة لتشريع القوانين الظالمة خاصة بالنسبة للمستاجرين القدامى وما يطرح اليوم مؤامرة من قبل بعض النواب على المستأجرين الدين ارتكبوا خطأ كبير في إقرار القانون الاسود لانه يخدم كارتل المصارف والشركات والسماسرة وتصبح النا س في الشارع".
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وقال: "نطالب من اليوم حتى السنة الجديدة في اعادة النظر في القانون واقرار قانون عادل ومنصف وان يكون هناك بيت مقابل بيت وإلا ذاهبون إلى المواجهة وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها في إعطاء الحق او نعتبر انفسنا محتلين المنازل". 

ختم:" لدينا ثقة كبيرة بالرئيس نبيه بري وبعض النواب في اعادة الحق لأصحابه". 

بدوره، طالب عباس وهبة النواب بـ "إعادة النظر في القانون الظالم لانه يعتبر باطلًا"، ودعا إلى "الحوار من أجل الوصول إلى قانون عادل يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر".
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