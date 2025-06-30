عن أعمال الصيانة بعد الحرب.. هذا ما كشفته "تاتش"

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أعلنت شركة "تاتش" أنه "استتباعاً لتنفيذ خطة كانت كشفت عنها في آذار الماضي متعلقة باستعادة 90% من خدمة شبكتها في من الحرب الأخيرة في كل من الجنوب، والضاحية الجنوبية كما أكّدت في بيانها الأخير الأسبوع الماضي، خلافًا لما تم تداوله أخيرًا، فهي مستمرة في أعمال الصيانة الخاصة بالمحطات المتواجدة في تلك المناطق، وتعمل بالتنسيق اليومي مع لتحقيق المزيد من التحسين على خدمة تغطية شبكتها لتخطي نسبة الـ 90% المحققة حتى الآن. وهي تنتظر الحصول على إذن للدخول إلى المواقع المتبقية التي يحظّر عليها الوصول إليها حالياً في الجنوب لأسباب أمنية والواقعة في المناطق الحدودية لإتمام أعمال الترميم".أضاف البيان: "في سياقٍ موازٍ، تُوظّف الاستثمارات اللازمة والمتفق عليها مع وزير الاتصالات لتطوير شبكتها بعد غيابٍ تام لأي استثمار على مدى الأربع سنوات الماضية، بعدما رسمت الخطوط العريضة لتحسين الشبكة، والتي تعمل على تحقيقها بالتنسيق مع الوزارة. وتشمل خطة عمل تطوير الشبكة التغطية، السعة وتعزيز بعض سمات الخدمة، وترتكز على المكوّنات التالية: تعزيز التغطية؛ توافر الشبكة والمحطات؛ تعزيز الخدمة؛ تحسين جودة خبرة الزبون وخطة الجهوزية لموسم الصيف".وفي التفاصيل المتعلقة باستعادة خدمة الشبكة، أوردت "تاتش" أن "لديها 25 محطة خارج الخدمة لأسباب عدة، إلا أن أغلبية هذه تقع على طول الخط الحدودي، علماً أن جودة الاتصالات في تلك البلدات تتأثر بعض الشيء من حين لآخر بسبب الضغط المتنامي خلال أوقات الذروة. في المقابل، عملت الشركة على استحداث حلول بديلة وعملية أبرزها استبدال تلك المحطات بالمحطات النقّالة (MBTS) في حوش صور، والخيام. وبتوجيهات من الوزير الحاج لتوحيد الجهود، تنسّق تاتش مع لسد فجوات التغطية كلما استدعى الأمر، وتأمين استمرارية الاتصال بشبكة بشكل مستدام".