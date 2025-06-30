عون: سنمضي بمعركة مكافحة الفساد حتى النهاية

قال رئيس الجمهوريّة "من دون أمن، لا تزدهر السياحة، وبالتالي لا ينمو الاقتصاد".

Advertisement

وأضاف أمام وفد من والمقاهي والملاهي والباتيسري، أنّ "معركة مكافحة الفساد أخذناها على عاتقنا، وسنمضي بها قُدماً حتى النهاية، رغم كل ما قد يعترضها من محاولات التصدي".

وتابع: "البعض يُطالب بمحاربة الفساد شرط ألّا تقترب منه، ومن المؤسف أنّ كثيرين يسعون إلى التغطية على الفاسدين".