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لبنان

عون: سنمضي بمعركة مكافحة الفساد حتى النهاية

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:05
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قال رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون "من دون أمن، لا تزدهر السياحة، وبالتالي لا ينمو الاقتصاد".
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وأضاف الرئيس عون أمام وفد من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، أنّ "معركة مكافحة الفساد أخذناها على عاتقنا، وسنمضي بها قُدماً حتى النهاية، رغم كل ما قد يعترضها من محاولات التصدي".
 
 
وتابع: "البعض يُطالب بمحاربة الفساد شرط ألّا تقترب منه، ومن المؤسف أنّ كثيرين يسعون إلى التغطية على الفاسدين".
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