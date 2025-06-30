Advertisement

لبنان

بيانٌ من الأمن العام.. إليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1384693-638868859749411225.jpg
Doc-P-1384693-638868859749411225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
   
     
"بتاريخ 27/06/2025 تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للمواطنة "لمى الأمين" تتحدث فيه عن حادثة عنصرية حصلت معها في مطار رفيق الحريري الدولي مع عنصر من الأمن العام اللبناني.
 
وبناءً على مقطع الفيديو المتداول قامت المديرية العامة للأمن العام بالتحقق من صحة الحادثة وتفاصيلها، وبعد التأكد من الموضوع قامت المديرية بإتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق العنصر المخالف".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان من الأمن العام.. إليكم ما جاء فيه
lebanon 24
30/06/2025 14:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي من أوجيرو.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
30/06/2025 14:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيخي من ترزيان.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
30/06/2025 14:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من حزب الله.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
30/06/2025 14:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:18 | 2025-06-30
07:33 | 2025-06-30
07:31 | 2025-06-30
07:22 | 2025-06-30
07:18 | 2025-06-30
07:09 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24