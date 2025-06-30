بيانٌ من الأمن العام.. إليكم ما جاء فيه

صدر عن في البيان التالي:

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"بتاريخ 27/06/2025 تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للمواطنة "لمى الأمين" تتحدث فيه عن حادثة عنصرية حصلت معها في مع عنصر من الأمن .

وبناءً على مقطع الفيديو المتداول قامت العام بالتحقق من صحة الحادثة وتفاصيلها، وبعد التأكد من الموضوع قامت المديرية بإتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق العنصر المخالف".