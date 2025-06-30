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لبنان

وائل خرج من منزله وفُقد.. هل من يعرف عنه شيئا؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:16
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود وائل عبد السّميع حاج علي (مواليد عام 1990، سوري)، الذي غادر بتاريخ 28-6-2025، منزله الكائن في محلّة صبرا إلى عمله، ولم يعُد لغاية تاريخه.
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وطلبت المديرية، من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومة عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 858473- 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات. 
 
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