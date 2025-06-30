وائل خرج من منزله وفُقد.. هل من يعرف عنه شيئا؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود وائل عبد السّميع (مواليد عام 1990، سوري)، الذي غادر بتاريخ 28-6-2025، منزله الكائن في محلّة إلى عمله، ولم يعُد لغاية تاريخه.وطلبت المديرية، من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومة عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 858473- 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.