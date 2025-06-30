"الصحة" تفتح باب العروض لتحديث مختبرات المستشفيات الحكومية

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اضاف البيان:"تأتي هذه المناقصة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية على تلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، وذلك بتمويل من قرض ".ودعت" جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة الأنواع المطلوبة من المعدات والتجهيزات المخبرية إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المطلوبة، وتقديم عروضهم وفقاً للأصول والإجراءات المحددة في مهلة تنتهي في الثلاثين من شهر المقبل".