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لبنان

عن عمليات دعم الجيش.. هذا ما كشفه القطاع الغربي لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:36
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واصل القطاع الغربي لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (UNIFIL SW)، بقيادة العميد نيكولا ماندوليزي، مهمته "بتصميم لدعم أمن واستقرار المجتمعات المحلية على طول الخط الأزرق، وفق بيان "اليونيفيل".
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أضاف البيان:"منذ بداية الولاية العملياتية في شباط 2025،عزز القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" من وجوده في منطقة المسؤولية بفضل العمليات التي نفذتها الوحدات الإيطالية، الغانية، الأيرلندية، الكورية، والماليزية، بتعاون وثيق مع الجيش (LAF).

في سياق عملياتي معقد غير مستقر وديناميكي للغاية، أجرى القطاع الغربي أكثر من 5700 عملية لدعم الجيش، مما ضاعف وتيرة العمليات مقارنة بفترة ما قبل الصراع. شمل الدعم المقدم إعادة انتشار الجيش في أكثر من 120 موقعا دائما، واكتشاف أكثر من 250 مخزنًا غير قانوني للأسلحة والذخيرة، والتي تم إبلاغ الجيش اللبناني عنها على الفور.

ويواصل أفراد القطاع الغربي لليونيفيل تقديم دعم حيوي للمجتمعات المحلية، بما في ذلك تسهيل المهام الإنسانية.

على وجه الخصوص، تم تنفيذ ما يلي: تقديم المساعدة الطبية في المناطق المأهولة داخل منطقة المسؤولية لحوالي 2800 مريض مدني، وأكثر من مئة لقاء مع القادة الرئيسيين مع السلطات المحلية، أجراها قائد القطاع الغربي شخصيًا؛ استطلاع أكثر من 400 كيلومتر من الطرق في منطقة العمليات؛ إزالة حوالي مئة حاجز طريق لضمان حرية الحركة؛ حوالي 70 عملية عثور على ذخائر غير منفجرة (UXO)؛ 77 عملية تحديد لأسلحة وذخائر ؛ و56 عملية تحديد أنفاق.

بالتوازي، أسفر الالتزام في مجال التعاون المدني-العسكري (CIMIC) عن نتائج مهمة، مع إنجاز أكثر من 1600 نشاط في مجالات الطب والتعليم ومشاريع التبرع، بتنسيق وتآزر كاملين بين مقر قطاع اليونيفيل الغربي والوحدات التابعة له".
 
وقال العميد نيكولا ماندوليزي في تصريح :"النتائج التي تحققت في هذه الأشهر هي ثمرة التزام مستمر، مشترك مع الوحدات المتعددة الجنسيات وبالتنسيق مع الجيش اللبناني. كل نشاط، سواء كان عملياتيًا أو إنسانيا، يستجيب لولايتنا: دعم الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق وتقديم دعم حيوي للمجتمعات المحلية، بما في ذلك تسهيل المهام الإنسانية. الالتزام فعل، لا كلمة. Commitment is an act not a word".
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