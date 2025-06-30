فنيش: المقاومة لن تتراجع ودورها ضمانة لسيادة لبنان

شدّد الوزير والنائب السابق محمد فنيش
، خلال المجلس العاشورائي المركزي في النبطية
، على أن وقف الأعمال العدائية في الحرب جاء نتيجة صمود المقاومة
والتفاف اللبنانيين حول خيار الدفاع عن الوطن، وليس منّة من أحد. وأكّد أن المقاومة التزمت الاتفاق، فيما واصل العدو الإسرائيلي
خروقاته بدعم أميركي، ما يثبت أن الردع وحده يفرض الالتزام.
وفي مقاربته للعدوان الإسرائيلي على إيران
، رأى فنيش
أن الهدف لم يكن منع امتلاك السلاح النووي
، بل كسر إرادة الجمهورية الإسلامية وإضعاف دعمها لحركات المقاومة، مشيراً إلى أن الرد الإيراني
كان "قويّاً ودقيقاً" وكشف هشاشة العدو.
وأكد فنيش رفض أي نقاش في سلاح المقاومة قبل استعادة لبنان
كامل حقوقه السيادية، مشدداً على أن التنسيق مع الدولة قائم، ولكن ليس على حساب هذه الحقوق. وانتقد بعض المواقف الداخلية التي تتماهى مع الطروحات الأميركية والإسرائيلية، داعياً أصحابها إلى الاتعاظ من تجاربهم.
وختم بالتأكيد على أن المقاومة ستبقى أمينة على كرامة لبنان وسيادته، وماضية في أداء دورها الوطني رغم التضحيات.