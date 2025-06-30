فنيش: المقاومة لن تتراجع ودورها ضمانة لسيادة لبنان

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شدّد الوزير والنائب السابق ، خلال المجلس العاشورائي المركزي في ، على أن وقف الأعمال العدائية في الحرب جاء نتيجة صمود والتفاف اللبنانيين حول خيار الدفاع عن الوطن، وليس منّة من أحد. وأكّد أن المقاومة التزمت الاتفاق، فيما واصل العدو خروقاته بدعم أميركي، ما يثبت أن الردع وحده يفرض الالتزام.وفي مقاربته للعدوان الإسرائيلي على ، رأى أن الهدف لم يكن منع امتلاك السلاح ، بل كسر إرادة الجمهورية الإسلامية وإضعاف دعمها لحركات المقاومة، مشيراً إلى أن الرد كان "قويّاً ودقيقاً" وكشف هشاشة العدو.وأكد فنيش رفض أي نقاش في سلاح المقاومة قبل استعادة كامل حقوقه السيادية، مشدداً على أن التنسيق مع الدولة قائم، ولكن ليس على حساب هذه الحقوق. وانتقد بعض المواقف الداخلية التي تتماهى مع الطروحات الأميركية والإسرائيلية، داعياً أصحابها إلى الاتعاظ من تجاربهم.وختم بالتأكيد على أن المقاومة ستبقى أمينة على كرامة لبنان وسيادته، وماضية في أداء دورها الوطني رغم التضحيات.