رعد تسلم رئاسة اتحاد بلديات بعلبك: نحو خطة تعافٍ وتنمية تشاركية

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أوضح شحادة أن الاتحاد واجه أزمة مالية خانقة خلال ولايته، مشيرًا إلى أن العجز المالي بلغ اليوم نحو 33 مليار ليرة، نتيجة ارتفاع الرواتب دون تعديل العائدات، وعدم تسديد الدولة للمستحقات منذ عام 2023. ولفت إلى إنجازات عدة تحققت رغم الأزمة، منها مشاريع بقيمة 6 ملايين دولار، مؤكداً أن المدينة تستحق العمل الدؤوب لأجل نهضتها.، شدد رعد على أهمية الاستمرار في مسار التنمية التراكمية، داعياً إلى إطلاق خطة تعافٍ شاملة لمعالجة أبرز التحديات كالنفايات والمياه. وأعلن التزامه بتعزيز التعاون والتشاركية بين البلديات، وفتح المجال أمام للمساهمة في القرار التنموي.