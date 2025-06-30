"لقاء سيدة الجبل": "حزب الله" لا يزال يدافع عن مشروعه الخاص

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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقره في الاشرفية، واصدر المجتمعون بيانا عقب اللقاء، لفتوا من خلاله، الى أن " " لا يزال يدافع عن مشروعه الخاص بمواجهة متمسكا بسلاحه خلافا للدستور ووثيقة ، ومتحديا رأي عام وطني عريض أدرك بالملموس أن هذا السلاح يمنع قيام دولة قادرة".اضاف البيان: "أمام هذا الواقع، يسأل "لقاء سيدة الجبل" مجتمعة عن موقفها، ويطالبها بالانتقال من المواقف الضبابية إلى خطوات عملية تسمح بقيام الدولة التي لطالما انتظرناها، خصوصا في ظل الظروف الاقليمية المؤاتية"، محذرا من "محاولات في الداخل لتمييع والعربي بنزع سلاح "حزب الله"، لما لهذا التمييع من انعكاسات خطرة على كل عائلة ومواطن في ويمكن أن تتسبب بحروب مدمرة وقاتلة". (الوكالة الوطنية للإعلام)