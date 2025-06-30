Advertisement

لبنان

"لقاء سيدة الجبل": "حزب الله" لا يزال يدافع عن مشروعه الخاص

Lebanon 24
30-06-2025 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1384739-638868908068589278.png
Doc-P-1384739-638868908068589278.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقره في الاشرفية، واصدر المجتمعون بيانا عقب اللقاء، لفتوا من خلاله، الى أن "حزب الله" لا يزال يدافع عن مشروعه الخاص بمواجهة مشروع الدولة متمسكا بسلاحه خلافا للدستور ووثيقة الوفاق الوطني، ومتحديا رأي عام وطني عريض أدرك بالملموس أن هذا السلاح يمنع قيام دولة قادرة".
Advertisement

اضاف البيان: "أمام هذا الواقع، يسأل "لقاء سيدة الجبل" السلطة اللبنانية مجتمعة عن موقفها، ويطالبها بالانتقال من المواقف الضبابية إلى خطوات عملية تسمح بقيام الدولة التي لطالما انتظرناها، خصوصا في ظل الظروف الاقليمية المؤاتية"، محذرا من "محاولات في الداخل لتمييع القرار الدولي والعربي بنزع سلاح "حزب الله"، لما لهذا التمييع من انعكاسات خطرة على كل عائلة ومواطن في لبنان ويمكن أن تتسبب بحروب مدمرة وقاتلة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
لقاء "سيدة الجبل" يحذّر: الوقت لا يعمل لصالح لبنان
lebanon 24
30/06/2025 19:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لوضع حدّ لأي سلاح غير شرعي
lebanon 24
30/06/2025 19:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل مراد ولقاء "سيدة الجبل" ورئيس جمعية المقاصد
lebanon 24
30/06/2025 19:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيدة الجبل" يستغرب غياب قرار واضح لنأي لبنان عن الحرب
lebanon 24
30/06/2025 19:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-06-30
12:04 | 2025-06-30
12:04 | 2025-06-30
12:02 | 2025-06-30
11:57 | 2025-06-30
11:55 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24