نائب "حزب الله": القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة

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أكد رئيس تكتل – النائب أن" العدوان المستمر على ، بدعم أميركي مباشر، يتمثل بالقتل والاغتيال والتدمير والتهديد اليومي".وتوجه خلال المجلس العاشورائي المشترك الذي يقيمه" "وحركة" امل" في بلدة شعت، برسالة إلى الصديق والعدو، القريب والبعيد، قائلاً: "أبالموت تهددوننا؟ إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة".وشدد على أن " كانت وستبقى صوت الحرية وخط الكرامة في مواجهة الطغيان"، معتبرًا أن من واجب الحكومة والمسؤولين في لبنان أن يدافعوا عن وطنهم، الذي التزم بكل مكوناته بالاتفاق في مواجهة العدو، فيما العدو لم يلتزم يومًا بأي اتفاق.وأضاف: "على من يصفون أنفسهم برعاة الاتفاق أن يتحملوا مسؤولياتهم"، مشيرًا إلى أن " الأميركية منخرطة بالكامل في العدوان، تغطيه وتسلحه وتديره، وهي شريك أساسي في الإرهاب ".وختم بدعوة المسؤولين اللبنانيين إلى" الدفاع عن سيادة البلد وأرواح أبنائه وأرزاقهم، بكل الوسائل المتاحة وكل أشكال الضغط والإمكانات، في مواجهة الغطرسة ". (الوكالة الوطنية للإعلام)