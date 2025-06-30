نقابة المحررين كرّمت صحافيين وإعلاميين غطّوا الحرب الإسرائيلية

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كرّمت صحافيين وإعلاميين غطّوا الحرب على . وقدّم النقيب ونائب النقيب صلاح وعضو واصف عواضة الميدالية النقابية تقديرًا لجهودهم وعطاءاتهم في إظهار حقيقة الإجرام .وألقى النقيب القصيفي كلمة نوّه فيها بجهود المكرمين خلال فترة صعبة ومؤلمة في تاريخ لبنان.وقال: "تكريمكم اليوم هو لشكركم على جهودكم وسهركم وتعبكم من أجل إظهار صورة الإجرام الإسرائيلي. سبق لنا أن كرمنا في عيد الصحافة في 6 أيار الماضي مجموعة من الزملاء".اضاف:"نعتز بكم زميلات وزملاء تحملتم مسؤولياتكم الوطنيّة والمهنية وعرضت حياتكم للخطر من أجل الواجب الوطني والمهني. وقد قمتم بدوركم على هذا الصعيد على أكمل وجه وقدمتم كل من موقعه صورة للمجازر التي حلّت بلبنان والفظائع التي ارتكبت بحق الأبرياء والمدنيين والمعالم الحضارية والتراثية والأراضي الزراعيّة وكل مظاهر الحياة، وكنتم أمناء في نقل هذه الصورة للعالم. وعرفانًا لتضحياتكم قرر مجلس النقابة تكريم كل من تولّى تغطية الحرب المجرمة عرفانًا من نقابتهم على جهودهم. هي لفتة متواضعة ولكنها معبرّة لما ترمز إليه من احترام وتقدير على دورهم الكبير الذي قاموا به. بتكريمكم نكون نكرّم أنفسنا من خلالكم".وختم:"الصحافيون القدامى والجدد هم مشاريع شهداء متجولين ونعرف المعاناة التي يعانيها الصحافي والمصوّر".