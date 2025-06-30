قبالة خليج جونية... إليكم ما حدث مع شخصين خلال السباحة

عملت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على إنقاذ شخصين من الغرق بسبب إرتفاع الأمواج، كانا يمارسان هواية السباحة قبالة ونقلتهما إلى الشاطىء وهما بصحة جيّدة.

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