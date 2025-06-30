شقير استقبل وفد الأعمال اللبناني – البرازيلي: إعفاءات جديدة وفرص واعدة

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وجرى التداول في إعفاء عدد من المنتجات من الرسوم الجمركية، وكيفية زيادة التبادل التجاري وتوسيع لائحة الإعفاءات.



بدايةً تحدث افرام فأبدى اهتمام المجلس بزيادة التواصل والتعاون مع شقّير من أجل التقدم على مسار التعاون الاقتصادي مع البرازيل.



وشدد افرام على" ضرورة العمل لتوسيع مروحة الإعفاءات لتشمل سلعاً جديدة"، مشيراً إلى أن "هذه البداية ولا بد من الذهاب إلى الأمام خصوصاً أن الأسواق البرازيلية واعدة وتضم الملايين من أصول لبنانية الذين يرغبون باستهلاك المنتجات اللبنانية".



وتمنى افرام على شقّير "تشكيل فريق عمل في وجبل من أجل متابعة موضوع الرسوم الجمركية لدى شركاء لبنان التجاريين. استقبل رئيس الوزير السابق محمد شقّير وفداً من مجلس رجال الأعمال برئاسة ربيع افرام.وجرى التداول في إعفاء عدد من المنتجات من الرسوم الجمركية، وكيفية زيادة التبادل التجاري وتوسيع لائحة الإعفاءات.بدايةً تحدث افرام فأبدى اهتمام المجلس بزيادة التواصل والتعاون مع شقّير من أجل التقدم على مسار التعاون الاقتصادي مع البرازيل.وشدد افرام على" ضرورة العمل لتوسيع مروحة الإعفاءات لتشمل سلعاً جديدة"، مشيراً إلى أن "هذه البداية ولا بد من الذهاب إلى الأمام خصوصاً أن الأسواق البرازيلية واعدة وتضم الملايين من أصول لبنانية الذين يرغبون باستهلاك المنتجات اللبنانية".وتمنى افرام على شقّير "تشكيل فريق عمل في وجبل من أجل متابعة موضوع الرسوم الجمركية لدى شركاء لبنان التجاريين.

رحب شقّير بالوفد، مثنياً على "الجهود التي يقوم بها المجلس لتقوية العلاقات الاقتصادية اللبنانية".



كما أثنى على" قرار الإعفاءات الجمركية البرازيلية للسلع اللبنانية"، معتبراً أنها" تشكل فرصةً مهمة للمنتجات اللبنانية خصوصاً المحددة في لائحة الإعفاءات كذلك لكونها تفتح الباب أمام إعفاءات جديدة لمنتجات كثيرة".



وأشار إلى "أننا سنعمل في المرحلة المقبلة على الإعداد لتنظيم زيارة الى البرازيل بعد أن نكون قد حددنا المشاريع التي سيتم طرحها والتي يمكن تنفيذها والتي لديها مردود إيجابي للدولتين". (الوكالة الوطنية للإعلام)



