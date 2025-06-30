قبالة شاطئ البترون.. إنقاذ 3 والبحث عن مفقود

تمكنت عناصر وحدة الإنقاذ البحري للدفاع المدني من إنقاذ ثلاثة أشخاص بعد غرقهم جراء ارتفاع في موج البحر قبالة . كما تواصل الفرق البحث عن غريق آخر قبالة شاطئ البربارة، حيث لا يزال في عداد المفقودين.

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