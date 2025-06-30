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لبنان

قبالة شاطئ البترون.. إنقاذ 3 والبحث عن مفقود

Lebanon 24
30-06-2025 | 08:37
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 تمكنت عناصر وحدة الإنقاذ البحري للدفاع المدني من إنقاذ ثلاثة أشخاص بعد غرقهم جراء ارتفاع في موج البحر قبالة شاطئ البترون. كما تواصل الفرق البحث عن غريق آخر  قبالة شاطئ البربارة، حيث لا يزال في عداد المفقودين.
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