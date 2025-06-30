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لبنان

انتخاب 3 رؤساء اتحادات بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

Lebanon 24
30-06-2025 | 08:43
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جرى في مركز محافظة بعلبك الهرمل في بعلبك انتخاب 3 رؤساء اتحادات بلديات ونوابهم، بإشراف المحافظ بشير خضر، ومواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وبحضور رؤساء وممثلي البلديات ضمن نطاق كل اتحاد.
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 وقد فاز برئاسة اتحاد بلديات جنوب بعلبك زياد علي طليس، وانتخب ربيع ميشال الخوري نائبا له.

وانتخب علي حسين عساف رئيسا لاتحاد بلديات الشلال، والياس طانيوس بو خليل نائبا له. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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