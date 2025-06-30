انتخاب 3 رؤساء اتحادات بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

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جرى في مركز في انتخاب 3 رؤساء اتحادات بلديات ونوابهم، بإشراف المحافظ ، ومواكبة رئيس قسم المحافظة دريد ، وبحضور رؤساء وممثلي البلديات ضمن نطاق كل اتحاد.وقد فاز برئاسة اتحاد بلديات جنوب بعلبك زياد ، وانتخب ربيع ميشال نائبا له.وانتخب عساف رئيسا لاتحاد بلديات الشلال، والياس طانيوس بو خليل نائبا له. (الوكالة الوطنية للإعلام)