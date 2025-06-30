استقبل لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد في مكتبه بثكنة المقر العام ظهر اليوم 30-6-2025، القائد الجديد لقوّة الأُمَم المتّحدة المؤقتة في (UNIFIL)، اللّواء DIODATO ABAGNARA، في زيارةٍ جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التّعاون والتّنسيق، كما جرى التّداول في الأوضاع الأمنيّة في البلاد، لا سيّما عند الحدود الجنوبيّة.

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