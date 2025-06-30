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لبنان

اللّوء عبد الله استقبل القائد الجديد لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:25
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبد الله في مكتبه بثكنة المقر العام ظهر اليوم 30-6-2025، القائد الجديد لقوّة الأُمَم المتّحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، اللّواء DIODATO ABAGNARA، في زيارةٍ جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التّعاون والتّنسيق، كما جرى التّداول في الأوضاع الأمنيّة في البلاد، لا سيّما عند الحدود الجنوبيّة.
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