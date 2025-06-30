هاشم شكر الحكومة بعد إقرار إعفاء المناطق الجنوبية الحدودية من رسوم

شكر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور ، والنواب على "إقرار قانون إعفاء أبناء المناطق الجنوبية الحدودية من رسوم الكهرباء والمياه والهاتف لفترة العدوان الاسرائيلي وهذه مساهمة من الحكومة وتأكيدا على دور الدولة كراعية لابنائها".

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