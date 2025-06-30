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لبنان

هاشم شكر الحكومة بعد إقرار إعفاء المناطق الجنوبية الحدودية من رسوم

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:30
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شكر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، الرئيس نبيه بري والنواب على "إقرار قانون إعفاء أبناء المناطق الجنوبية الحدودية من رسوم الكهرباء والمياه والهاتف لفترة العدوان الاسرائيلي وهذه مساهمة من الحكومة وتأكيدا على دور الدولة كراعية لابنائها".
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