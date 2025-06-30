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لبنان

قوى الأمن تُعمم صورة 3 سوريين.. هل وقعتم ضحية أعمالهم؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:31
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صور ثلاثة موقوفين بجرم استدراج عمّال توصيل (Delivery) وسلبهم بقوّة السّلاح في محلّة الضّاحية الجنوبيّة، وهم كلٌّ من:

خ. ط. (مواليد عام 2006، سوري)
و. م. (مواليد عام 2007، سوري)
أ. أ. (مواليد عام 2009، سوري)
لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم وتعرّف إليهم، الحضور إلى مركز مفرزة الضّاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في محلّة الأوزاعي – ثكنة الشّهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
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