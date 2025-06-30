قوى الأمن تُعمم صورة 3 سوريين.. هل وقعتم ضحية أعمالهم؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صور ثلاثة موقوفين بجرم استدراج عمّال توصيل (Delivery) وسلبهم بقوّة السّلاح في محلّة الضّاحية الجنوبيّة، وهم كلٌّ من:خ. ط. (مواليد عام 2006، سوري)و. م. (مواليد عام 2007، سوري)أ. أ. (مواليد عام 2009، سوري)لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم وتعرّف إليهم، الحضور إلى الضّاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في محلّة – ثكنة الشّهيد ، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.