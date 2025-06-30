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لبنان

جولات تفتيشية في النبطية وحاصبيا... محاضر ضبط وإنذارات لمخالفين

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:38
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قام مراقبو مصلحة الإقتصاد والتجارة في محافظة النبطية بجولات تفتيشية، في حضور ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار على معامل الأجبان والألبان ومعامل تكرير وبيع المياه في نطاق بلدات عربصاليم، جرجوع، ميفدون، تول وبلدة شبعا - قضاء حاصبيا حيث تم سحب 11 عينة من مادة اللبنة البلدية وبعض أنواع الجبنة لفحصها في المختبر المعتمد للتأكد من مطابقتها للمواصفات اللبنانية،
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كذلك ظهرت نتائج 6عينات مياه مكررة و3 عينات عسل بلدي كانت قد سحبت الأسبوع الماضي وأتت نتائجها 3 عسل بلدي مطابقة للمواصفات 2 مياه مطابقة و4 غير مطابقة سطر محاضر ضبط بحق أصحابها وقد وجه لهم أنذار بضرورة معالجة الأمر خلال عشرة أيام ليسحب عينة ثانية للتأكد من تسوية الخلل ويبنى على الشيء مقتضاه.
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