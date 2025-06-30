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لبنان

خلال عزاء... إطلاق نار كثيف في بعلبك

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:05
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سُمِعَ صوت إطلاق نار كثيف في بعلبك.
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وبحسب المعلومات، فإنّه تمّ إطلاق النار خلال عزاء في المنطقة.
 
 
 
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