Advertisement

لبنان

اتحاد بلديات جرد القيطع يعقد جلسته الأولى

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1384809-638869003130796812.png
Doc-P-1384809-638869003130796812.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد إتحاد بلديات جرد القيطع جلسته الأولى في قاعة الاتحاد في بلدة حرار برئاسة رئيس الإتحاد  المحامي محمد البعريني. 
Advertisement

وتم خلال الجلسة مناقشة جدول الأعمال والمواضيع المدرجة حيث تم التركيز على الأولويات والخطط المستقبلية للإتحاد. 

وأكد البعريني "أهمية العمل المشترك والتعاون بين أعضاء الاتحاد لتحقيق الأهداف والخدمات التي ينتظرها أبناء المنطقة".
مواضيع ذات صلة
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع ناقش مع فريق المستجيب الأول خطة عمل لتعزيز الجهوزية
lebanon 24
30/06/2025 19:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع بحث مع اللبكي في ازالة التعديات في القموعة
lebanon 24
30/06/2025 19:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تسليم وتسلم في اتحاد بلديات جرد القيطع
lebanon 24
30/06/2025 19:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يقوم بزيارة للزاوية القادرية في عكار
lebanon 24
30/06/2025 19:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-06-30
12:04 | 2025-06-30
12:04 | 2025-06-30
12:02 | 2025-06-30
11:57 | 2025-06-30
11:55 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24