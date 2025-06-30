اتحاد بلديات جرد القيطع يعقد جلسته الأولى

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عقد إتحاد بلديات جلسته الأولى في في بلدة حرار برئاسة رئيس الإتحاد المحامي محمد البعريني.وتم خلال الجلسة مناقشة جدول الأعمال والمواضيع المدرجة حيث تم التركيز على الأولويات والخطط المستقبلية للإتحاد.وأكد البعريني "أهمية العمل المشترك والتعاون بين أعضاء الاتحاد لتحقيق الأهداف والخدمات التي ينتظرها أبناء المنطقة".