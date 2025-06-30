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لبنان

إحتراق سيارة في صور

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إحتراق سيارة في مدينة صور.
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وأشارت إلى أنّ لا صحة للأخبار المُتداولة عن عمليّة إستهداف.
 
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