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لبنان

اللواء شقير استقبل السفير الأردني والقائم بالاعمال العراقي

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:19
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التقى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه في المديرية، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد وعرض معه المستجدات على الساحة الإقليمية.
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كما التقى اللواء شقير القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى لبنان السيد محمد رضا الحسيني وبحثا في العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.
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