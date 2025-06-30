اللواء شقير استقبل السفير الأردني والقائم بالاعمال العراقي

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التقى العام اللواء حسن في مكتبه في المديرية، سفير الهاشمية في الحديد وعرض معه المستجدات على الساحة الإقليمية.كما التقى اللواء شقير سفارة لدى السيد محمد رضا وبحثا في العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.