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لبنان

المفتي إمام يرفع الصوت: لن نترك رجال الإطفاء وحدهم في طرابلس

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:22
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استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام وفدًا من جهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء، بحضور رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، الذي كشف عن "كارثية" أوضاع عناصر الإطفاء والموظفين في الاتحاد، مشيرًا إلى أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 9 أشهر، وحُرموا من المساعدات المدرسية والتقديمات الصحية والاستشفائية منذ عامين.
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وأشار السيد إلى أن سيارات الإطفاء تفتقر إلى الوقود، وصيانتها معدومة إلا بفضل مساهمات من محسنين في طرابلس، مؤكدًا أن التحرك لإخماد الحرائق يتوقف أحيانًا على تأمين دعم شخصي من أبناء المدينة، فيما بقي الخط الساخن للجهاز خارج الخدمة.

وأكد الوفد للمفتي أن الوضع لم يعد يُحتمل، مشددين على أن الأزمة لا تطال الإطفائيين فقط بل تشمل جميع العاملين والمياومين. وقد أبدى المفتي تضامنه الكامل معهم، وأجرى اتصالات برئيس الاتحاد وائل زمرلي وبمدير مرفأ طرابلس أحمد تامر لمتابعة الموضوع وإيجاد حلول عاجلة، مؤكدا أنّه لن يتركهم لوحدهم.

كما لفت السيد إلى أن أحد شهداء الجهاز لم تحصل عائلته بعد على تعويضاتها، داعيًا إلى تحسين ظروف الحماية والسلامة لعناصر الإطفاء، وختم بالقول: "نأمل أن يتمكن الرئيس زمرلي من معالجة الأزمة وإعادة إنصاف هؤلاء الأبطال الذين يواجهون النار بلا أي ضمانات".
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