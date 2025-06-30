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لبنان

بعد 5 سنوات من الإقفال... فتح طريق قناطر زبيدة الحيوي مجددًا

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:36
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أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل إعادة فتح طريق قناطر زبيدة المحاذي لنهر بيروت، وهو مسلك حيوي يربط بين قضاءَي بعبدا والمتن مروراً بالحازمية، الديشونية والمنصورية، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات على إقفاله بسبب انهيار سابق.
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وجاءت هذه الخطوة بالتنسيق مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وقائد منطقة جبل لبنان العميد جوزف مسلّم، وبمشاركة عناصر الدفاع المدني، حيث تولّى أحد متعهدي الوزارة إزالة الأتربة والعوائق التي كانت تهدد السلامة العامة.

وأكدت الوزارة أنها باشرت بإعداد دراسة هندسية شاملة تمهيداً لإطلاق مشروع إعادة تأهيل الطريق بشكل نهائي وفق المواصفات الفنية وقانون الشراء العام، مشددة على التزامها بتعزيز ربط المناطق وتأمين تنقّل المواطنين بسلامة وفعالية.
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