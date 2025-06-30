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لبنان

في سرايا زحلة… اجتماع إداري برئاسة أبو جودة لرفع مستوى الخدمات

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:42
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ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اجتماعا إداريا في مكتبه في سرايا زحلة، حضره رؤساء المصالح والدوائر الممثلة في المحافظة.
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وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الإدارية والخدماتية، أبرزها تحسين الإنتاجية وتنظيم دوام العمل وسبل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأكّد المحافظ أبو جودة "أهمية تفعيل التعاون بين مختلف الإدارات لضمان حسن سير العمل واستمرارية المرفق العام".
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