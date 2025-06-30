في سرايا زحلة… اجتماع إداري برئاسة أبو جودة لرفع مستوى الخدمات

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وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الإدارية والخدماتية، أبرزها تحسين الإنتاجية وتنظيم دوام العمل وسبل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".وأكّد المحافظ "أهمية تفعيل التعاون بين مختلف الإدارات لضمان العمل واستمرارية المرفق العام".