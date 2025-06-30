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لبنان

مرقص ونصار يؤكدان على حماية الحريات الإعلامية واستقلال القضاء

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:43
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عقب استدعاء رئيس تحرير صحيفة "الحرة" الإلكترونية بشارة شربل ومديرة التحرير كارين عبد النور إلى المباحث الجنائية، عقد وزير الإعلام بول مرقص اجتماعًا مع وزير العدل عادل نصار، خلص إلى تأكيد مشترك على ضرورة صون الحريات الإعلامية بالتوازي مع احترام استقلالية القضاء.
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وفي هذا السياق، أجرى الوزير مرقص اتصالًا بالصحافي شربل، جرى خلاله التأكيد على أن محكمة المطبوعات تبقى المرجع القانوني الوحيد المختص بالنظر في الدعاوى ضد الصحافيين، بما يتماشى مع القوانين المرعية وحماية حرية التعبير.
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