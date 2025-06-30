مرقص ونصار يؤكدان على حماية الحريات الإعلامية واستقلال القضاء

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عقب استدعاء رئيس تحرير صحيفة "الحرة" الإلكترونية ومديرة التحرير إلى المباحث الجنائية، عقد اجتماعًا مع وزير العدل ، خلص إلى تأكيد مشترك على ضرورة صون الحريات الإعلامية بالتوازي مع احترام استقلالية .وفي هذا السياق، أجرى الوزير اتصالًا بالصحافي شربل، جرى خلاله التأكيد على أن تبقى المرجع القانوني الوحيد المختص بالنظر في الدعاوى ضد الصحافيين، بما يتماشى مع القوانين المرعية وحماية حرية التعبير.