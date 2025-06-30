رسامني والبساط بحثا في الملفات المشتركة وتفعيل التعاون الوزاري

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل اجتماعا مع عامر البساط، في مكتبه بالوزارة، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك.والتقى رسامني ، النائب البروفسور ، وتم التداول في أخر المستجدات، وفي مواضيع إنمائية عدة، تعنى بها الوزارة التي تصب في مصلحة كل مواطن لبناني من دون استثناء.ومن زوار وزير الأشغال: وفد من لليخوت برئاسة ترافقة كورين ممثلة للسيارات و السياحة وجيربال كاراي كوبودلو وخيرالله ، واطلع منهم على أوضاع الإتحاد والنشاطات التي يقوم بها. (الوكالة الوطنية للإعلام)