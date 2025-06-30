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لبنان

رسامني والبساط بحثا في الملفات المشتركة وتفعيل التعاون الوزاري

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:52
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا مع وزير الاقتصاد عامر  البساط، في مكتبه بالوزارة، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
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والتقى رسامني ، النائب البروفسور فريد البستاني، وتم التداول في أخر المستجدات، وفي مواضيع إنمائية عدة، تعنى بها الوزارة التي تصب في مصلحة كل مواطن لبناني من دون استثناء.

ومن زوار وزير الأشغال: وفد من الاتحاد اللبناني لليخوت برئاسة ربيع سالم ترافقة كورين شداد ممثلة النادي اللبناني للسيارات و السياحة وجيربال كاراي كوبودلو وخيرالله خيرالله، واطلع منهم على أوضاع الإتحاد والنشاطات التي يقوم بها. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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