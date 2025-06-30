"تلوث" في بحر إقليم الخروب.. هذا ما أعلنه رئيس إتحاد البلديات

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وقال البيان إنَّ محطة الضخ متوقفة عن العمل طويلة، وقد أدى ذلك إلى تدفق مياه الصرف الصحي إلى الشاطئ، وإلى انسداد الخط الذي يخدم بلدة باتجاه المحطة المذكورة، ما أسفر عن تدفق المياه المبتذلة الى الطريق الساحلية في الرميلة أمام مداخل المنتجعات السياحية.وأشار البيان إلى أن كل ذلك يؤدي إلى كارثة بيئية ضخمة تتوسع لتشمل كامل مسطح الشاطئ من حدود موقع محطة الضخ جنوباً إلى ساحل بلدة الرميلة وشمالاً حتى حدود مصب ، حيث توجد على الشاطئ الساحلي للاقليم المنتجعات السياحية والشواطئ ، ما يهدد السلامة البيئية من جهة، والموسم السياحي الواعد في بداية فصل الصيف من جهة ثانية.ولفت البيان إلى أن ترو أجرى اتصالات أيضاً مع المعنيين في المنطقة لمتابعة الملف، وذلك من أجل المسارعة في الوصول إلى حلّ ينقذ الشاطئ والبحر والموسم السياحي من جهة، ويمنع التلوث من جهة أخرى.