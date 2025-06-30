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لبنان

"تلوث" في بحر إقليم الخروب.. هذا ما أعلنه رئيس إتحاد البلديات

Lebanon 24
30-06-2025 | 11:02
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أعلن المكتب الإعلاميّ لرئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشماليّ المُهندس ماجد ترّو في بيان، اليوم الإثنين، المباشرة بالاتصالات مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتأمين تشغيل محطة الضخ في نطاق بلدة جدرا – ساحل الشوف بالسرعة اللازمة، حفاظاً على البيئة وشاطئ البحر الذي ظهرت تغييرات في لونه بفعل التلوث.
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وقال البيان إنَّ محطة الضخ متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، وقد أدى ذلك إلى تدفق مياه الصرف الصحي إلى الشاطئ، وإلى انسداد الخط الرئيسي الذي يخدم بلدة الرميلة باتجاه المحطة المذكورة، ما أسفر عن تدفق المياه المبتذلة الى الطريق الساحلية في الرميلة أمام مداخل المنتجعات السياحية.

وأشار البيان إلى أن كل ذلك يؤدي إلى كارثة بيئية ضخمة تتوسع لتشمل كامل مسطح الشاطئ من حدود موقع محطة الضخ جنوباً إلى ساحل بلدة الرميلة وشمالاً حتى حدود مصب نهر الدامور، حيث توجد على الشاطئ الساحلي للاقليم المنتجعات السياحية والشواطئ الرملية، ما يهدد السلامة البيئية من جهة، والموسم السياحي الواعد في بداية فصل الصيف من جهة ثانية.

ولفت البيان إلى أن ترو أجرى اتصالات أيضاً مع المعنيين في المنطقة لمتابعة الملف، وذلك من أجل المسارعة في الوصول إلى حلّ ينقذ الشاطئ والبحر والموسم السياحي من جهة، ويمنع التلوث من جهة أخرى.
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