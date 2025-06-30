بيان من وزارة الداخلية.. ماذا تضمن؟

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ذكّرت والبلديات "بوجوب تقدّم مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال الحائزة على تراخيص مسبقة من الوزارة، إلى دائرة الرقابة على شركات الأمن الخاصة لتسوية أوضاعها، بمهلة أقصاها 1/8/2025.وذلك تحت طائلة سحب ترخيص كل مؤسسة تتخلّف عن الالتزام بمضمون هذا التعميم". (الوكالة الوطنية)