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لبنان

بيان من وزارة الداخلية.. ماذا تضمن؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 11:10
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ذكّرت وزارة الداخلية والبلديات "بوجوب تقدّم مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال الحائزة على تراخيص مسبقة من الوزارة، إلى دائرة الرقابة على شركات الأمن الخاصة لتسوية أوضاعها، بمهلة أقصاها 1/8/2025. 
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وذلك تحت طائلة سحب ترخيص كل مؤسسة تتخلّف عن الالتزام بمضمون هذا التعميم". (الوكالة الوطنية)
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