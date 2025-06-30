بعد إقرار مشاريع قوانين.. بري يُرجئ الجلسة التشريعية إلى الثلاثاء

أعلن ، إرجاء الجلسة التشريعية القائمة في مجلس النواب، إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

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وكان عقد جلسة صباحية اليوم، وقد جرى إقرار العديد من البنود أبرزها على النحو التالي:

1- إقرار تعديل وإلغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)

2- إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 317 طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية والبنك الدولي لإنشاء وتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في

3- إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة

4- إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في

لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية

5- إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلاً