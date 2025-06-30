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لبنان

بعد إقرار مشاريع قوانين.. بري يُرجئ الجلسة التشريعية إلى الثلاثاء

Lebanon 24
30-06-2025 | 11:38
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أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، إرجاء الجلسة التشريعية القائمة في مجلس النواب، إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.
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وكان البرلمان عقد جلسة صباحية اليوم، وقد جرى إقرار العديد من البنود أبرزها على النحو التالي:
 
1- إقرار تعديل وإلغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)
 
2- إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 317 الرامي طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإنشاء وتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان
 
3- إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة
 
4- إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية
 
5- إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلاً 
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