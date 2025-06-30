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لبنان

فتح سجل التعازي في السفارة الإيرانية

Lebanon 24
30-06-2025 | 11:52
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تفتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، بعد غد الأربعاء في 2 تموز، بين الثانية والسادسة مساء، سجل التعازي "تكريما ل 610  شهداء من أبناء الشعب الإيراني ارتقوا بسبب العدوان"، الذي استهدف إيران"، في مقر السفارة – بئر حسن. (الوكالة الوطنية)
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