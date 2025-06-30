فتح سجل التعازي في السفارة الإيرانية

تفتح في ، بعد غد الأربعاء في 2 ، بين الثانية والسادسة مساء، سجل التعازي "تكريما ل 610 من أبناء الشعب ارتقوا بسبب العدوان"، الذي استهدف "، في مقر السفارة – بئر حسن. (الوكالة الوطنية)

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