حريق القبيات يتجدّد.. وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

تجدّد، مساء اليوم الإثنين، الحريق بمحلة بطحة الشوح في أعالي بلدة وذلك إثر اشتداد سرعة الرياح.

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وحالياً، تحاول فرق الإطفاء التعامل مع الحريق منعاً لتمدده.