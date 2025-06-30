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لبنان

حريق القبيات يتجدّد.. وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

Lebanon 24
30-06-2025 | 11:57
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تجدّد، مساء اليوم الإثنين، الحريق بمحلة بطحة الشوح في أعالي بلدة القبيات وذلك إثر اشتداد سرعة الرياح.
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وحالياً، تحاول فرق الإطفاء التعامل مع الحريق منعاً لتمدده.
 
 
 
 
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