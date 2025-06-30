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لبنان

توضيح من النائب فيصل كرامي وتعقيب من "لبنان24"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-06-2025 | 12:04
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صدر عن المكتب الاعلامي لـ"تيار الكرامة" التوضيح الآتي:
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إن المقارنة التي وردت في موقع Lebanon24 بشأن موقف رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من موضوع سلاح حزب الله هي مقارنة غير دقيقة ولا تعبّر عن الواقع، ويبدو أن الكاتب أعمل خياله حيث لا يجب أن يعمل متجاوزاً المنطق السليم والحقائق، ولذلك جرى التوضيح.
 
 
تعقيب "لبنان24"
 
 
إنّ "لبنان24" الذي تربطه علاقة وطيدة بسعادة النائب كرامي يستغرب بيان سعادته واتهامه كاتب الرادار موضوع الرد بأنه "أعمل خياله حيث لا يجب".
 
 
فكل ما جرى هو نقل حرفي لكلام النائب فيصل كرامي إلى صحيفة "الشرق الاوسط" في عددها الصادر اليوم.
 
 
وإذا كان سعادته يقصد بكلامه عنوان رادار "لبنان24" (باسيل وكرامي عالموجة سوا) فالعنوان هو مقاربة مهنية لموقفين صدرا متلازمين، علماً أن عنوان "الشرق الأوسط" ذهب أبعد في المقاربة وجاء فيه "السلاح يوسّع الهوة بين حزب الله وحلفائه"، فاقتضى التوضيح.
 
 
للإطلاع على رادار "لبنان24" (باسيل وكرامي عالموجة سوا).. إضغط هنا
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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