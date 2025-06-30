توضيح من النائب فيصل كرامي وتعقيب من "لبنان24"

صدر عن المكتب الاعلامي لـ" الكرامة" التوضيح الآتي:

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إن المقارنة التي وردت في موقع Lebanon24 بشأن موقف رئيس "تيار الكرامة" ورئيس " " من موضوع سلاح هي مقارنة غير دقيقة ولا تعبّر عن الواقع، ويبدو أن الكاتب أعمل خياله حيث لا يجب أن يعمل متجاوزاً المنطق السليم والحقائق، ولذلك جرى التوضيح.

تعقيب " "

إنّ "لبنان24" الذي تربطه علاقة وطيدة بسعادة يستغرب بيان سعادته واتهامه كاتب الرادار موضوع الرد بأنه "أعمل خياله حيث لا يجب".

فكل ما جرى هو نقل حرفي لكلام النائب إلى صحيفة "الشرق الاوسط" في عددها الصادر اليوم.

وإذا كان سعادته يقصد بكلامه عنوان رادار "لبنان24" (باسيل وكرامي عالموجة سوا) فالعنوان هو مقاربة مهنية لموقفين صدرا متلازمين، علماً أن عنوان " " ذهب أبعد في المقاربة وجاء فيه "السلاح يوسّع الهوة بين حزب الله وحلفائه"، فاقتضى التوضيح.