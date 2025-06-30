Advertisement

لبنان

عن براك والسلاح... ماذا قال عمار؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1384913-638869111538234642.jpg
Doc-P-1384913-638869111538234642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النائب علي عمار، مساء اليوم، أن "المبعوث الأميركي إلى لبنان توم براك يمثل وجهة النظر الإسرائيلية ولا نرتاح لها والسلاح باقٍ ما دام العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي باقيين".
Advertisement

وأضاف عمار في حديث للـ"mtv"ن أنّه "لا نقبل توازي "الخطوة بخطوة" مع العدو الإسرائيلي وغير صحيح أن السلاح دمّر لبنان بل هو حمى لبنان وموقفنا ليس موجهاً لا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة".

مواضيع ذات صلة
برَّاك في بيروت للتشديد على "التحييد" والتسريع بسحب سلاح "حزب الله"
lebanon 24
30/06/2025 22:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عن خامنئي... ماذا قال وزير الدفاع الاسرائيلي؟
lebanon 24
30/06/2025 22:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إعادة فتح مرفأ جونية... ماذا قال أفرام؟
lebanon 24
30/06/2025 22:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال الرئيس الإيراني عن رد طهران على هجمات إسرائيل؟
lebanon 24
30/06/2025 22:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2025-06-30
15:05 | 2025-06-30
15:04 | 2025-06-30
15:00 | 2025-06-30
15:00 | 2025-06-30
15:00 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24