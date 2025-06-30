عن براك والسلاح... ماذا قال عمار؟

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وأضاف عمار في حديث للـ" "ن أنّه "لا نقبل توازي "الخطوة بخطوة" مع العدو الإسرائيلي وغير صحيح أن السلاح دمّر لبنان بل هو حمى لبنان وموقفنا ليس موجهاً لا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة".