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لبنان

عن سلاح "حزب الله".. تصريح جديد من هاشم

Lebanon 24
30-06-2025 | 13:17
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أشار النائب قاسم هاشم، مساء اليوم، إلى أنّ "حزب الله سيقبل بسحب سلاحه بما يخدم مصلحة الدولة". (MTV)
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