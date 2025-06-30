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لبنان

عن طرح عقد جلسة حكومية بشأن "السلاح".. تعليق من وزير المال

Lebanon 24
30-06-2025 | 13:17
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قال وزير المال ياسين جابر، اليوم الإثنين، إن للحكومة بيان وزاري واضح بشأن ملف السلاح وحصره بيد الدولة.
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كلام جابر جاء خلال تصريح صحفي رداً على مسألة طرح انعقاد جلسة حكومية لسحب سلاح "حزب الله".
 
 
وفي وقتٍ سابق، أفادت قناة "الحدث" بأن مجلس الوزراء سيعقد خاصة بحصر السلاح بعد أيام قليلة. 
 
 
في المقابل، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم إنَّ "حزب الله سيقبل بسحب سلاحه بما يخدم مصلحة الدولة".
 
أما عضو كتلة "الوفاء للمُقاومة" النائب علي عمّار، فقال إنه من غير الصحيح القول إن "السلاح دمّر لبنان، بل هو حمى البلد".
 
واعتبر عمار أنَّ "الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك يمثل وجهة النظر الإسرائيلية ولا نرتاح لها"، وتابع: "السلاح باقٍ ما دام العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي باقيين".
 
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