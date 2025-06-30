عن طرح عقد جلسة حكومية بشأن "السلاح".. تعليق من وزير المال

قال وزير المال ، اليوم الإثنين، إن للحكومة بيان وزاري واضح بشأن ملف السلاح وحصره بيد الدولة.

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كلام جابر جاء خلال تصريح صحفي رداً على مسألة طرح انعقاد جلسة حكومية لسحب سلاح " ".



وفي وقتٍ سابق، أفادت قناة "الحدث" بأن سيعقد خاصة بحصر السلاح بعد أيام قليلة.

في المقابل، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" إنَّ "حزب الله سيقبل بسحب سلاحه بما يخدم ".

أما عضو كتلة "الوفاء للمُقاومة" النائب ، فقال إنه من غير الصحيح القول إن "السلاح دمّر ، بل هو حمى البلد".

واعتبر عمار أنَّ "الموفد الأميركي إلى لبنان يمثل وجهة النظر ولا نرتاح لها"، وتابع: "السلاح باقٍ ما دام العدوان والاحتلال الإسرائيلي باقيين".