Advertisement

لبنان

تعزيزًا للسلامة المرورية.. هبة من هذه الشركة لقوى الأمن في جبل لبنان

Lebanon 24
30-06-2025 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1384925-638869131390013945.png
Doc-P-1384925-638869131390013945.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسّسات المجتمع المدني والمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، قدّمت شركة "كامبرلند" للـتأمين "Cumberland" لقيادة منطقة جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي /15/ جهازًا لقياس نسبة الكحول، و/16،200/ مبسمٍ "Mouth Piece" عائدٍ لها.
Advertisement


وقد أتت هذه الهبة نتيجة الجهود المبذولة لحماية المواطنين والحدّ من حوادث السّير، لما للكحول من دور سلبيّ في التأثير على سلوكيّات السّائق أثناء القيادة.



مواضيع ذات صلة
"التقدمي": لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة العامة في كافة نقاط العبور في لبنان
lebanon 24
01/07/2025 00:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب السلامة المرورية... "الحقّ" ليس فقط على الدولة!
lebanon 24
01/07/2025 00:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام من وزارة الداخلية: يهمنا سلامة العملية الانتخابية وحيادية الحكومة في هذه العملية وهناك شكاوى إدارية ولكن ما من شكاوى على القوى المشرفة على هذه الانتخابات
lebanon 24
01/07/2025 00:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني: هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التهريب
lebanon 24
01/07/2025 00:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2025-06-30
16:55 | 2025-06-30
16:00 | 2025-06-30
15:43 | 2025-06-30
15:29 | 2025-06-30
15:05 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24