تعزيزًا للسلامة المرورية.. هبة من هذه الشركة لقوى الأمن في جبل لبنان

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في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسّسات والمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، قدّمت شركة "كامبرلند" للـتأمين "Cumberland" لقيادة في وحدة الدّرك الإقليمي /15/ جهازًا لقياس نسبة ، و/16،200/ مبسمٍ "Mouth Piece" عائدٍ لها.وقد أتت هذه الهبة نتيجة الجهود المبذولة لحماية المواطنين والحدّ من حوادث السّير، لما للكحول من دور سلبيّ في التأثير على سلوكيّات السّائق أثناء القيادة.