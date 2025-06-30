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لبنان

باسيل: هناك من يعمل على نزع حق التمثيل من المغتربين

Lebanon 24
30-06-2025 | 13:38
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قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إنَّ هناك جهات تعمل على نزع حق التمثيل من المغتربين بعدما أعطيناهم الحق بالتصويت والتمثيل، وأضاف: "تكتل لبنان القوي سبق أن تقدم باقتراح قانون بموضوع الانتخابات وهو مُتعارف عليه بالقانون الأرثوذكسي وقد تم إرفاقه ببعض التعديلات التي أضفناها والتي تحلُّ مشكلة المُنتشرين".
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وتابع: "للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المنتشرين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟".
 
 
وأكمل: "لا أحد يستطيع المزايدة على احد بحقوق المنتشرين، وبالتالي يكونون في الخارج من ضمن دائرة انتخابية واحدة وكل شخص تبعاً للمذهب الذي يتبعه وعندها يكون له حق التمثيل وحق التصويت مع المحافظة على 6 نواب لهم".
 
وتابع: "طرح الموضوع بقانون معجل مكرر وتغييب الاقتراح الذي تقدمنا به يتضمن إجحافاً لمناقشة اقتراحنا وإدراج قانون معجل بطريقة وكأن هناك خطفاً أو سلباً للمقاعد الـ6 من دون أن تأخذ نقاشها الفعلي".
 
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