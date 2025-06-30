بسبب "إبتزاز".. كف يد مسؤول في وزارة

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وذكرت المعلومات أنّ المسؤول المذكور سيحضر جلسات استماع وتحقيق، في حين أنه من الممنوع عليه الحضور إلى الوزارة إلا حينما يخضع للإستجواب، وحتى أنه تم اقفال مكتبه بقرار من .الجدير ذكره، أن الموظفة السابقة كانت تقدمت بشكوى ابتزاز جنسي ومصادرة مستحقات مالية بحق "ع.ن" منذ اكثر من 3 أعوام، وعادت لتثير قضية المطالبة بحقوقها عبر ، بعد منع وصول قضيتها إلى في بضغط سياسي وفق ما قالت في تصريحاتها الأخيرة.ونفت المصادر ما قيلَ عن أن الشخص المذكور انتقل إلى وظيفة أخرى في الوزارة.