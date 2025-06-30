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لبنان

بسبب "إبتزاز".. كف يد مسؤول في وزارة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-06-2025 | 13:50
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علم "لبنان24" من مصدر موثوق أنَّ التفتيش المركزي أصدر قراراً بكف يد المسؤول في وزارة الشؤون الإجتماعية "ع.ن" وذلك بعد التوسع في التحقيقات المرتبطة بعملية ابتزاز إحدى الموظفات السابقات في الوزارة وذلك بطلب من وزيرة الشؤون الاجتماعية الحالية حنين السيد.
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وذكرت المعلومات أنّ المسؤول المذكور سيحضر جلسات استماع وتحقيق، في حين أنه من الممنوع عليه الحضور إلى الوزارة إلا حينما يخضع للإستجواب، وحتى أنه تم اقفال مكتبه بقرار من الوزيرة.

الجدير ذكره، أن الموظفة السابقة كانت تقدمت بشكوى ابتزاز جنسي ومصادرة مستحقات مالية بحق "ع.ن" منذ اكثر من 3 أعوام، وعادت لتثير قضية المطالبة بحقوقها عبر وسائل الإعلام، بعد منع وصول قضيتها إلى القضاء في لبنان بضغط سياسي وفق ما قالت في تصريحاتها الأخيرة.

ونفت المصادر ما قيلَ عن أن الشخص المذكور انتقل إلى وظيفة أخرى في الوزارة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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