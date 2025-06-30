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لبنان

من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-06-2025 | 14:15
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تمكن مصرف لبنان مؤخراً من زيادة احتياطاته من العملات الأجنبية التي تراوحت بين 11.3 و 11.5 مليار دولار خلال مُنتصف شهر حزيران 2025.
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وللمقارنة، فإنه في منتصف شهر أيار 2025، كان الاحتياطي من العملات الأجنبية يتراوح بين 11.15 و 11.20 مليار دولار وتحديداً 11.17 مليار دولار.
 
وعليه، فإن الزيادة تقدر بـ130 مليون دولار خلال شهر واحد (من منتصف أيار ولغاية منتصف حزيران 2025).
 
إلى ذلك، قالت مصادر مالية لـ"لبنان24" إنَّ المسار التصاعدي لإرتفاع الموجودات قائم بشكل دوري، وهو لا يقل عن 150 مليون دولار شهرياً.
 
وعليه، تلفت المصادر إلى أن هذا الأمر يُرسي نوعاً من الاستقرار على صعيد الموجودات النقدية.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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