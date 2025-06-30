تمكن مؤخراً من زيادة احتياطاته من العملات الأجنبية التي تراوحت بين 11.3 و 11.5 مليار دولار خلال مُنتصف شهر حزيران 2025.

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وللمقارنة، فإنه في منتصف شهر أيار 2025، كان الاحتياطي من العملات الأجنبية يتراوح بين 11.15 و 11.20 مليار دولار وتحديداً 11.17 مليار دولار.

وعليه، فإن الزيادة تقدر بـ130 مليون دولار خلال شهر واحد (من منتصف أيار ولغاية منتصف حزيران 2025).

إلى ذلك، قالت مصادر مالية لـ" " إنَّ المسار التصاعدي لإرتفاع الموجودات قائم بشكل ، وهو لا يقل عن 150 مليون دولار شهرياً.

وعليه، تلفت المصادر إلى أن هذا الأمر يُرسي نوعاً من الاستقرار على صعيد الموجودات النقدية.