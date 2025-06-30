أسعار الإيجارات سترتفع... قطاع يستعد لموسم واعد!

تشهد بيوت الضيافة في إقبالاً متزايداً منذ توقف الحرب الأخيرة على المنطقة ولبنان، حيث أفاد عدد من أصحابها لـ " " بأن الحجوزات ترتفع بشكل مستمر، متجاوزة حتى مستويات الموسم الماضي.

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هذه البيوت أصبحت اليوم وجهة مفضلة للسياح، خاصة اللبنانيين المغتربين الذين يشكلون غالبية الزوار.





وأشار أصحاب بيوت الضيافة إلى أن الموسم المقبل يبدو واعداً، لا سيما مع توقع ارتفاع أسعار الإيجارات خلال شهري وآب، مما يعكس انتعاشًا حقيقيًا في القطاع. هذه البيوت أصبحت اليوم وجهة مفضلة للسياح، خاصة اللبنانيين المغتربين الذين يشكلون غالبية الزوار.وأشار أصحاب بيوت الضيافة إلى أن الموسم المقبل يبدو واعداً، لا سيما مع توقع ارتفاع أسعار الإيجارات خلال شهري وآب، مما يعكس انتعاشًا حقيقيًا في القطاع.

كما يمكن للراغبين بحجز أحد هذه البيوت زيارة الموقع الإلكتروني "ضيافة"، الذي أطلقته النقابة ويجمع كافة بيوت الضيافة في منصة واحدة، حيث يمكن لكل بيت ضيافة أن يقدم صفحته الخاصة، مما يسهل على الزوار اختيار أماكن الإقامة المناسبة.