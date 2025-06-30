Advertisement

لبنان

أسعار الإيجارات سترتفع... قطاع يستعد لموسم واعد!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-06-2025 | 14:30
A-
A+


Doc-P-1384936-638869142915536645.jpg
Doc-P-1384936-638869142915536645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد بيوت الضيافة في لبنان إقبالاً متزايداً منذ توقف الحرب الأخيرة على المنطقة ولبنان، حيث أفاد عدد من أصحابها لـ "لبنان 24" بأن الحجوزات ترتفع بشكل مستمر، متجاوزة حتى مستويات الموسم الماضي. 
Advertisement


هذه البيوت أصبحت اليوم وجهة مفضلة للسياح، خاصة اللبنانيين المغتربين الذين يشكلون غالبية الزوار.


وأشار أصحاب بيوت الضيافة إلى أن الموسم المقبل يبدو واعداً، لا سيما مع توقع ارتفاع أسعار الإيجارات خلال شهري تموز وآب، مما يعكس انتعاشًا حقيقيًا في القطاع.
كما يمكن للراغبين بحجز أحد هذه البيوت زيارة الموقع الإلكتروني "ضيافة"، الذي أطلقته النقابة ويجمع كافة بيوت الضيافة اللبنانية في منصة واحدة، حيث يمكن لكل بيت ضيافة أن يقدم صفحته الخاصة، مما يسهل على الزوار اختيار أماكن الإقامة المناسبة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
القطاع الزراعي يعاني.. الأسعار ترتفع والمواسم ضعيفة
lebanon 24
01/07/2025 00:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الصيف... توقّعات بموسم سياحيّ واعد
lebanon 24
01/07/2025 00:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ارتفاع أسعار المحروقات.. طليس: ندعو اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى الاجتماع
lebanon 24
01/07/2025 00:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ارتفاع أسعار الفائدة مشكلة تواجهنا والاقتصاد ينمو بشكل مطرد
lebanon 24
01/07/2025 00:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2025-06-30
16:55 | 2025-06-30
16:00 | 2025-06-30
15:43 | 2025-06-30
15:29 | 2025-06-30
15:05 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24