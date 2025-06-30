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لبنان
مفاجأة عن "ذهب لبنان".. إليكم الجديد
Lebanon 24
30-06-2025
|
15:00
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كشفت أرقام جديدة أن قيمة احتياطيات
مصرف لبنان
من
الذهب
وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتبلغ 31.6 مليار دولار أميركي خلال شهر حزيران 2025.
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وللإشارة، فإن قيمة احتياطيات
البنك المركزي
من الذهب كانت في نهاية شهر أيار الماضي 30.4 مليار دولار أميركي، وذلك وفق بيانات نشرتها مجموعة "بيبلوس".
كذلك، بلغ إجمالي محفظة الأوراق المالية لمصرف
لبنان
554,347 مليار
ليرة لبنانية
في منتصف حزيران 2025، مقارنة بـ 554,311.6 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيار 2025.
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