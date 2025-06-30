مفاجأة عن "ذهب لبنان".. إليكم الجديد

كشفت أرقام جديدة أن قيمة احتياطيات من وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتبلغ 31.6 مليار دولار أميركي خلال شهر حزيران 2025.

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وللإشارة، فإن قيمة احتياطيات من الذهب كانت في نهاية شهر أيار الماضي 30.4 مليار دولار أميركي، وذلك وفق بيانات نشرتها مجموعة "بيبلوس".

كذلك، بلغ إجمالي محفظة الأوراق المالية لمصرف 554,347 مليار في منتصف حزيران 2025، مقارنة بـ 554,311.6 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيار 2025.