عند الكنائس... هذا ما رصده المواطنون!

بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف في العاصمة ، والذي نفذه (داعش)، وبعد إلقاء القبض على والي داعش في الملقب بـ"قسورة" يوم الثلاثاء 24 من الشهر الحالي، لاحظ المواطنون أن الجيش أقدم يوم أمس الأحد، وتحديدًا في وقت القداس الأسبوعي الذي يُقام في غالبية المناطق ، على نشر عناصره على مداخل الكنائس ومخارجها ومحيطها ، تحسبًا لأي عمل أمني في المنطقة.

Advertisement