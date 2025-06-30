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لبنان

عند الكنائس... هذا ما رصده المواطنون!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-06-2025 | 14:45
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بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، والذي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبعد إلقاء القبض على والي داعش في لبنان الملقب بـ"قسورة" يوم الثلاثاء 24 من الشهر الحالي، لاحظ المواطنون أن الجيش أقدم يوم أمس الأحد، وتحديدًا في وقت القداس الأسبوعي الذي يُقام في غالبية المناطق ، على نشر عناصره على مداخل الكنائس ومخارجها ومحيطها ، تحسبًا لأي عمل أمني في المنطقة.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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