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لبنان

مخبّأة بطريقة احترافية... إحباط عملية تهريب كبتاغون وتوقيف متورّط!

Lebanon 24
30-06-2025 | 14:25
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كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، أنه "نتيجة للتنسيق والتعاون بين وزارة المالية -مديرية الجمارك العامة- شعبة مكافحة المخدرات وبين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، التي زوّدت بمعلومات عن شحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية بطريقة الترانزيت، والاشتباه أنها قد تحتوي على ممنوعات، تم رصد الشاحنة السورية وتحديد موقعها، وتم توقيف الشاحنة، حيث عُثر بداخلها على كمية (866 كغ) كوزن إجمالي من الكبتاغون، مخبأة بطريقة احترافية داخل أدوات مائدة من زجاج وبورسلان.
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وتم توقيف "ح. ك"، وهو سوري الجنسية، والعمل جاري لملاحقة باقي المتورطين بإشراف القضاء المختص.
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