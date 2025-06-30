مخبّأة بطريقة احترافية... إحباط عملية تهريب كبتاغون وتوقيف متورّط!

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كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، أنه "نتيجة للتنسيق والتعاون بين -مديرية العامة- شعبة مكافحة المخدرات وبين بالمملكة ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، التي زوّدت بمعلومات عن شحنة قادمة من بطريقة الترانزيت، والاشتباه أنها قد تحتوي على ممنوعات، تم رصد الشاحنة السورية وتحديد موقعها، وتم توقيف الشاحنة، حيث عُثر بداخلها على كمية (866 كغ) كوزن إجمالي من الكبتاغون، مخبأة بطريقة احترافية داخل أدوات مائدة من زجاج وبورسلان.وتم توقيف "ح. ك"، وهو سوري الجنسية، والعمل جاري لملاحقة باقي المتورطين بإشراف المختص.