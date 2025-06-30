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لبنان

بإشارة من القضاء... توقيف رئيس مجلس إدارة شركة "Betarabia"!

Lebanon 24
30-06-2025 | 14:39
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كشفت معلومات صحافية مساء اليوم، أنّ "القاضية دورا الخازن تصدر إشارة في ملف كازينو لبنان بتوقيف رئيس مجلس إدارة شركة Betarabia جاد غاريوس وهو موقوف الآن لدى أمن الدولة".
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