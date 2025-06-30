Advertisement

لبنان

قتيل في حادث سير على اوتوستراد الزهراني

Lebanon 24
30-06-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1384956-638869177554743988.jpg
Doc-P-1384956-638869177554743988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث سير مروع على اوتوستراد الزهراني في اتجاه صيدا -رمفرق درب السيم، ادى الى مقتل شخص.
Advertisement

وحضرت القوى الامنية سريعا للتحقيق في الحادث.  (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: قتيل نتيجة تدهور مركبة على اوتوستراد الزهراني باتجاه صيدا مفرق درب السيم
lebanon 24
01/07/2025 00:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
على اوتوستراد الزهراني... جريحة في حادث سير ''مروع''! (صورة)
lebanon 24
01/07/2025 00:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على اوتوستراد خلدة - المسلك الشرقي وزحمة سير خانقة في المحلة
lebanon 24
01/07/2025 00:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل وجريح في حادث سير على طريق البابلية
lebanon 24
01/07/2025 00:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2025-06-30
16:55 | 2025-06-30
16:00 | 2025-06-30
15:43 | 2025-06-30
15:29 | 2025-06-30
15:05 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24