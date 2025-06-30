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لبنان

إليكم ما نشره النائب فراس حمدان

Lebanon 24
30-06-2025 | 15:05
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‏كتب النائب فراس حمدان عبر حسابه على منصة "إكس": "نبارك لأهلنا في الجنوب، من المهجّرين والصامدين في قرى الأقضية الحدودية الأربعة: حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل و صور، إقرار مجلس النواب اقتراحي القاضي بتعديل المادة الثالثة من مشروع القانون المتعلق بالمتضررين من الحرب الأخيرة، والذي ينص على إعفاء جميع المكلّفين في هذه الأقضية من رسوم الكهرباء والمياه والهاتف الثابت. وكل الشكر لدولة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، وللحكومة اللبنانية مجتمعةً، على هذه المبادرة التي طال انتظارها، والتي تعبّر عن تحمّل مسؤولية وطنية حقيقية تجاه الجنوب. نشكر موافقتهم على تعديل المادة الثالثة لتشمل قرى الأقضية الحدودية الأربعة، في خطوة نأمل في أن تكون بداية لمسار أوسع من الإنصاف والإنماء المتوازن".
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