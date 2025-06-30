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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي ان"البلاد لا تقوم لا بالعريضة ولا بالعراضات بل بالعودة الى الكتاب الذي يبقى هو الاساسبعيدا عن الشعبوية التي لا تغني ولا تسمن.بهدوء... وعلى رغم الضجيج، صوب رئيس مجلس النواب نبيه بري النقاش المفتعل حول العريضة المتعلقة بقانون الانتخاب وأكد انه سيتعامل معها وفقا للاصول عندما تصل.بعدها... وبهدوء أيضا قام مجلس النواب بواجباته التشريعية تجاه الناس في جلسة لم يتأثر مسارها ولا ما تخللته من نقاش حيوي اثر ما تعرضت له من محاولة فاشلة لتعطيل النصاب من قبل نواب القوات والكتائب والتغييريين في ظل عدم القدرة على فرض بند يتعلق بقانون الانتخاب على جدول الاعمال بشكل يخالف كل القوانين والاعراف وحتى النظام الداخلي للمجلس النيابي...والمفارقة ان بعض النواب التغييرين عادوا بعد انسحابهم وشاركوا مجددا في الجلسة.يبقى الأهم أنه في غلة التشريع اقرار مشاريع منح المتضررين من الحرب بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلا ومشروع القانون الرامي لفتح اعتمادين إضافيين في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوقي تعاضد القضاة و اساتذة الجامعة اللبنانيةوالموافقة على قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة البالغ 250 مليون دولار.وفيما الجلسة التشريعية المسائية أرجئت إلى الساعة الحادية عشر قبل ظهر الغد بسبب عدم اكتمال النصاب.على ضفة أخرى ينشغل بإعداد الرد الرسمي الموحد على المقترحات الأميركية التي أودعها الموفد الأميركي الى سوريا توم براك المسؤولين اللبنانيين حيث تتواصل الاتصالات والمشاورات بين المعنيين لإنضاجه.وفي الإطار تردد أن براك يتجه الى زيارة لبنان في النصف الأول من تموز المقبل لاستلام الرد اللبناني.ومن لبنان إلى غزة حيث صعد جيش الاحتلال وحشيته في القطاع ولاحقت نيرانه النازحين في مدارس الإيواء حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى في وقت لا يزال فيه الجوعى من منتظري المساعدات الاميركية أهدافا يومية على مسمع ومرأى العالم.وفي المقابل لم يسجل أي خرق في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم الجهود التي تبذلها القاهرة والدوحة وبدعم من واشنطن التي يتوجه اليها وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لإجراء محادثات مع ادارة الرئيس دونالد ترامب بعد رفض نتنياهو إرسال وفد تفاوضي الى القاهرة.فهل ستنجح ضغوط ترامب واغراءاته لنتنياهو في تذليل العقبات المتبقية أمام انجاز الصفقة؟مقدمة الـ "أم تي في"اشتباكان ميزا اليوم البرلماني الطويل: الأول داخل قاعة مجلس النواب، وتمحور حول اقتراح القانون المتعلق بانتخاب المنتشرين.رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي سابقة لم تحصل منذ ثلاثين عاما، رفض ادراج اقتراح القانون على جدول اعمال مجلس النواب، رغم اكتسابه صفة المعجل المكرر، ورغم توقيع سبعة وستين نائبا على عريضة بضرورة طرحه، اي اكثر من نصف عدد النواب.وبعدما ادعى بري انه لم يتسلم العريضة، انسحب نواب كتلتي القوات والكتائب وعدد من المستقلين والتغييريين من الجلسة. ومع ان النصاب لم يفقد في جلسة قبل الظهر، لكن الوضع اختلف مساء ، اذ لم تنعقد الجلسة المسائية لأن النصاب لم يتأمن. ما يعني ان المعترضين على اداء بري نجحوا في ارباكه ومنعوه من استكمال ما خطط له تشريعيا.الاشتباك حول قانون الانتخاب يؤكد اصرار فريق الممانعة على منع المنتشرين من ممارسة حقهم الانتخابي كما يجب، وذلك بحجج واهية لم تعد تنطلي على احد ولا تقنع أحدا. الاشتباك الثاني دار خارج القاعة الرئيسية للبرلمان ويتعلق بسلاح . فمعظم النواب تجاوزوا موضوع الجلسة التشريعية ليتطرقوا الى الملف الاكثر سخونة الذي يهتم به اللبنانيون حاليا.والواضح من تناقض المواقف ان حزب الله، ورغم كل ما تردد سابقا، مصر على الاحتفاظ بسلاحه، رغم ان السلاح لم يحقق توازن الردع مع اسرائيل خلال الحرب، كما لم يعد قادرا بعد الحرب على تحرير ما احتلته اسرائيل.البداية اذا من جلسة "البند الغائب - الحاضر ": فاقتراع المغتربين يشعل البرلمان… والانسحاب من الجلسة سلاح سياسي! اما سحب السلاح الفعلي غير الشرعي، فيتجاهله حزب الله ويطالب بحقوق الجنوبيين.مقدمة "المنار"بين طبول التهويل ومنابر التهديد، يكمل اللبنانيون يومياتهم المرة وسط عدوانية صهيونية متواصلة واوراق اميركية قدمت للدولة يقرأها كل في لبنان بحسب غاياته ونواياه. وللبحث في الورقة التي قدمها المبعوث الاميركي توم براك كان اجتماع لجنة المستشارين عن الرؤساء الثلاثة في بعبدا لبلورة موقف لبناني رسمي وموحد، بعيدا عن كل المواقف المتوحشة التي تنهش بالسيادة اللبنانية وتسابق العدو على مواقفه العدوانية.ومن العراضات المنبرية الى عراضات بعض القوى السياسية بشعور فائض السطوة على المؤسسات الدستورية بعضلات خارجية، انتهت اليوم في ساحة النجمة الى خيبة كالعادة لاصحابها، فمحاولة القوات ومن لف لفها تمرير تعديل لقانون الانتخاب الذي يحتاج الى نقاش بغاية الوطنية في مجلس النواب لم يمر بهوبرات قواتية وكتائبية مع بعض التغييريين، ومع انهم لم يغيروا عاداتهم فلم تتغير النتيجة التي كانت خيبة جديدة، وخروجهم من الجلسة التشريعية دون اثر يذكر، فلم يسقط النصاب واكمل الرئيس نبيه بري التشريع، واقر المجلس قوانين عدة ابرزها منح المتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.ومع كل محاولات ضرب الموقف الرسمي اللبناني والضغط عليه لعدم الاستفادة من اوراق القوة الوطنية بوجه الضغوط الخارجية والعدوانية الصهيونية، فان موقف الرئيس جوزيف عون اليوم جدد التأكيد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس المحتلة، لتمكين الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا.واما داخليا فقد تمكن الامن العام اللبناني من توقيف خلية داعشية في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقد لفت اكتشاف تطبيقات على هواتفهم تستخدم للتواصل مع الموساد، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق معهم لمعرفة التفاصيل.في غزة اعترافات دولية بعملية ابادة يقوم بها جيش الاحتلال قتلا وتجويعا، وتلاعب اميركي مع بنيامين نتنياهو على مقترحات وقف اطلاق النار، حتى لفت موقف ناري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن السلام لا يولد بالقصف ولا يفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب – كما قال.مقدمة الـ "أو تي في"في انتظار قيام الدولة العلمانية الفاضلة، انطلاقا من الغاء الطائفية بالمجمل، لا الطائفية السياسية فحسب، ومع اقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، ونظام تربوي يصب في هذه الاتجاه، المطلوب اليوم ان ينتخب المسيحيون نصف النواب والمسلمون النصف الآخر، وهذه هي حصرا وظيفة قانون الانتخاب، اي تأمين التمثيل الصحيح لمكونات المجتمع اللبناني في السلطة التشريعية بشكل يعكس الواقع لا التمنيات، أو ربما الأوهام.وتطبيق قانون العام 2017 كما هو بالنسبة لانتخاب المنتشرين يساهم بتحقيق هذا الهدف عبر الغاء ستة مقاعد من بين المقاعد التي اضافها الاحتلال السوري السابق لأزلامه بخرق فاضح لاتفاق الطائف، لاستبدالهم بستة نواب يمثلون ملايين اللبنانيين في الانتشار، ليحافظوا بذلك على حقهم المكتسب بالاقتراع والتمثيل في وقت واحد، لا أن يحرموا منهما أو من أحدهما بفعل حسابات سياسية وتكتيكية لا وطنية ولا استراتيجية لبعض الاحزاب.وبالمناسبة، من يروجون اليوم بأنهم الاحرص على اقتراع المنتشرين وربطهم بالوطن الأم، هم أنفسهم وافقوا على القانون الحالي وأقروه عام 2017 بصيغته الراهنة، وصولا الى تنظيمهم حفلة مزايدات على الرئيس العماد ووزير الخارجية والمغتربين آنذاك جبران باسيل والتيار الوطني الحر، حيث راحت القوات تتبنى القانون المذكور، مسوقة لتسميته بقانون جورج عدوان… فماذا تغير اليوم؟وفي كل الاحوال، يمنح القانون المذكور المنتشر اللبناني حق الخيار بين الاقتراع لنائب يمثل القارة التي يعيش فيها او لنائب يمثل دائرته الانتخابية في لبنان، وفي الحالتين كل مواطن لبناني يمنح صوته التفضيلي لنائب واحد، علما أن الاشكالية اليوم ليست اجرائية، فكل شيء قابل للحل اذا توافرت الارادة السياسية الوطنية على حساب الحرتقات والنكايات والمصالح الانتخابية الضيقة.وفي انتظار محطة جديدة من الهرج والمرج حول قانون الانتخاب، يطل خطر داهم جديد برأسه على الساحة اللبنانية، وهذه المرة من برج البراجنة، مع توقيف خلية ارهابية نائمة، ستوضح نتائج التحقيقات حقيقة مخططاتها، وهل هي مرتبطة بالاستهدافات الاخيرة للمسيحيين في سوريا، وللظهور الجديد لتنظيم داعش.مقدمة الـ "أل بي سي"على الرغم من أن الحضور النيابي لم يتجاوز ال68 نائبا، وبغياب 60 نائبا.وعلى رغم أن العريضة النيابية الموقعة من سبعة وستين نائبا، المطالبة بإدراج اقتراح قانون تعديل قانون الإنتخاب على جدول الأعمال، لكونه يحمل صفة المعجل مكرر. فإن الرئيس نبيه بري حال دون ذلك، مدعوما من حزب الله الذي وصف "المعجل المكرر" بالتهريبة، ومن .والنتيجة إبقاء إقتراع المغتربين في خضم التجاذبات لاعتبارات سياسية لا قانونية. فالمغترب لا سيطرة عليه من الرافضين، تماما كعدم السيطرة على الميغاسنتر. وحتى إشعار آخر ستبقى الإنتخابات أحد مظاهر التخلف، حين يبقى التصويت برفع الأيدي، لا عبر اللوحة الالكترونية، وحين يكون الخوف من الميغاسنتر أحد اسباب رفضها.هكذا تبقى الانتخابات المقبلة بين صعوبتين إن لم نقل استحالتين: غياب النواب الستة بسبب غياب المراسيم التطبيقية، وغموض الإنتخابات وفق القانون المعمول به، بالنسبة إلى المغتربين، فيما ينجح الرئيس بري في إخراج "أرنب" تعطيل صوت المغتربين.ملف آخر استحوذ الإهتمام. ضبط أكثر من ثمانية ملايين دولار مع ثلاثة أشخاص آتين من إحدى الدول الافريقية. والإرتياب بهم جاء بعدما صرحوا أن حجم الأموال، هو نحو مئتين وخمسين ألفا. ليست المرة الأولى التي تتم فيها عملية نقل الأموال، تحت ذرائع معلبة، ربما كانت تستخدم في السابق، وتمرر، ولكن يبدو أن هذه الذرائع فقدت صلاحية فاعليتها.مقدمة "الجديد"جلسة مغلقة جنبت اللبنانيين عرضا مكررا دخلت فيه السياسة من بوابة تشريع سقطت عنه صفة العجلة لعدم اكتمال النصاب السياسي وفي مشهدية مستنسخة عن جلسات تشريعية سابقة استيقظت الخلايا النيابية النائمة على حقوق المغتربين ترشحا واقتراعا من خارج جدول الأعمال وانقسمت بين محورين قادت القوات اللبنانية تعاونها الكتائب والاعتدال والإشتراكي وبعض النواب التغييريين والمستقلين.محور اقتراع المغتربين للنواب المئة والثمانية والعشرين في مواجهة محور الثنائي الشيعي والتيار الوطني وبعض المستقلين والذي تمسك بالتصويت لستة مرشحين يمثلون جالية الانتشار.وعلى حراك جرى الإعداد له مسبقا وقع خمسة وستون نائبا عريضة المطالبة بإدراج تعديل قانون انتخاب المغتربين تحت صفة معجل مكرر ومع التهديد بالانسحاب من الجلسة وقع الاشتباك الكلامي بين نائب القوات جورج عقيص ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رد بالقول: "ما تهددني.. والجلسة ماشية من دون تهديد".أضاف بري أن العريضة لم تصل، وعند استلامها يتم التعامل معها وفق الأصول وانفض الاشتباك بالانسحاب من دون تطيير النصاب وسلوك العريضة طريقها نحو درج إلياس بو صعب.انتهت أعمال الشغب والثرثرة فوق القانون لتتقدم عليها الخطط الاقتصادية المطلوبة من الحكومة على قاعدة أن لا قيامة للبنان من دون إنقاذ اقتصادي وهو الجرح الذي وضع الإصبع عليه النائب فريد البستاني بدءا من حقوق المودعين وصولا إلى انتظام الوضع المالي كي لا يتحول لبنان إلى اللائحة السوداء بعد الرمادية.وتوجه للحكومة بالقول: نحن معكم وإلى جانبكم ومستعدون للمساهمة وتسهيل إقرار القوانين لكن "الإيد الواحدة ما بتزقف"، وما ينطبق على أولويات الاقتصاد ينسحب على السياسة في ظل السباق مع الوقت لإعداد الرد الورقة الأميركية قبيل عودة المبعوث الأميركي توم براك إلى لبنان.وعلى المسافة الفاصلة عقد اجتماع صباح اليوم في القصر .وبحسب معلومات الجديد فإن الاجتماع استغرق وقتا طويلا وضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة لمتابعة مناقشة الورقة الأميركية.وبحسب معلومات الجديد فإن المجتمعين تداولوا بأفكار الثلاثية وأجروا عملية فرز وضم لما جرى تنفيذه منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار من انتشار الجيش جنوب النهر إلى تأكيد المؤكد في البيان الوزاري من حصرية السلاح بيد الدولة وغيرها من المطالب التي وضعت على سكة التنفيذ مثل الإصلاحات وترسيم الحدود على أن يتم تسليم أفكار اللجنة الرئاسية الثلاثية بعد إنجازها إلى حزب الله ليبني على الشيء المقتضى.وبناء عليه يتم تحديد موعد لجلسة وربطا بعد كلام الموفد الأميركي توم براك عن أن اتفاقات السلام مع إسرائيل باتت ضرورية لسوريا ولبنان قال الإسرائيلي إننا مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان.